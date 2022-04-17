اشتباكات بين الجيش اللبنانى ومهربين على الحدود الشمالية بين لبنان وسوريا

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبنانى عن إحباط عملية تهريب في عكار، ودهم منازل مطلقى النار، مشيرا إلى تعرض قوة من عناصره لإطلاق نار من مجهولين من الجانب السورى ومنازل داخل الأراضى اللبنانية، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وأصدرت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني، بيانا قالت فيه: "بتاريخ 16 أبريل 2022، وأثناء قيام قوة من الجيش بإحباط عملية تهريب في منطقة حكر جنين-عكار، تعرضت لإطلاق نار من مجهولين من الجانب السوري ومنازل داخل الأراضى اللبنانية، فاضطر العناصر للرد بالمثل على مصادر النيران ما أدى إلى إصابة المهرب "ع.ع" إصابة طفيفة حيث نقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة".

وأضاف البيان: "على الأثر نفذت قوة من الجيش عملية دهم للمنازل التي أطلقت النيران منها، حيث أوقفت عدة أشخاص يشتبه بمشاركتهم بإطلاق النار وضبطت بندقية نوع كلاشينكوف وكمية من البضائع المعدة للتهريب"، لافتا إلى أن "المضبوطات سلمت، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".