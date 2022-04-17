شركة جاغوار تطلق الموديل الجديد من F-Pace

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

كشفت شركة جاجوار النقاب عن الموديل الجديد من أيقونتها F-Pace، التي تنتمي لفئة SUV. وأوضحت الشركة البريطانية أن السيارة الجديدة تدعم خاصية التحكم بالأوامر الصوتية عبر المساعد الصوتي أمازون Alexa.



كما تم تدعيم برنامج دفع السيارة بمحرك جديد سداسي الأسطوانات يعمل بوقود الديزل أو البنزين، وبذلك يتسع برنامج الدفع مع نسخ الدفع الهجين المعتدل ليغطي نطاق قوة يمتد من 300 حصان/650 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى إلى 400 حصان/550 نيوتن متر.

وتتسارع أقوى نسخ السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 4ر5 ثانية، فضلاً عن الوصول إلى السرعة القصوى 250 كلم/س. وتعتمد السيارة على ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

ويتوفر للسيارة جنوط مصنوعة من معدن خفيف قياس 21 بوصة باللون الأسود اللامع، مع سروج مكابح تطل باللون الأحمر، فضلاً عن زجاج معتم بداية من العمود B، مع قضبان سقف باللون الأسود. وتتميز بلمسات الفخامة المعهودة على الشركة البريطانية الفاخرة.

ومن المقرر طرحها في الأسواق بسعر يبدأ من 88 ألف و 670 يورو.