شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 43 أجنبيا حاولوا التسلل إلى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الاعلام الأمني بالعراق، اليوم الأحد، القبض على 43 متسللا حاولوا الدخول إلى الأراضي العراقية بصورة غير قانونية عبر محافظة السليمانية

وأضافت الخلية ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات بوزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على 43 متسللا يحملون جنسية إحدى الدول الآسيوية حاولوا الدخول إلى العراق قادمين من إحدى دول الجوار بصورة غير قانونية عبر محافظة السليمانية.