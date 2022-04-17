شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر احذر.. الأنظمة الغذائية المكونة من دهون غير صحية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

تنقسم الدهون إلى دهون صحية توجد في الأفاوكادو والسلمون، وأخرى غير صحية تتواجد في اللحوم الحمراء والأطعمة المقلية.



وتعزز الدهون الصحية من صحة الإنسان وجهازه المناعي وتقوي القلب، أما الدهون غير الصحية فهي مرتبطة بالأزمات القلبية وأنواع معينة من السرطان.

ووفقاً لموقع "وورمن وورلد" الأمريكي، أثبتت دراسة حديثة أن الأنظمة الغذائية المكونة من دهون غير صحية ذات صلة وثيقة بفقدان الشعر.

ونشرت مجلة Nature الطبية دراسة حديثة، أجراها فريق من العلماء من جامعة طوكيو للطب وطب الأسنان، للتحقيق في آثار اتباع نظام غذائي عالي الدهون على الجسم.

واستخدم الباحثون الفئران البالغة لإجراء تجربتهم وأطعموا بعضها نظامًا غذائيًا عالي الدهون، بينما تلقت الفئران الأخرى نظامًا غذائيًا متوازنًا.

ونظرًا لأن الأبحاث السابقة تشير إلى أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن هم أكثر عرضة للإصابة بترقق الشعر والصلع، فقد افترض الفريق أن الفئران التي تتبع نظامًا غذائيًا عالي الدهون ستعاني من تساقط الشعر بشكل أكبر.

وكان الباحثون على حق؛ ففي غضون 4 أيام ظهرت بقع صلعاء لدى الفئران الذين يتبعون نظامًا غذائيًا عالي الدهون، وتأثرت الفئران الأكبر سنًا عن غيرها.

ويعني ذلك أن الأشخاص الأكبر سنًا سوف يعانون بصورة أكبر من تساقط الشعر عند اتباعهم نظامًا عالي الدهون.

العلاقة بين الدهون وتساقط الشعر

وأرجعت الدراسة سبب تساقط الشعر، إلى أن الأطعمة الدهنية يمكنها أن تستنفد الخلايا الجذعية لبصيلات الشعر.

وخلال دورة نمو الشعر العادية، تنشط الخلايا الجذعية لبصيلات الشعر وتجدد نفسها لتكوين جذر صحي، ما يؤدي إلى نمو الشعر، أما في الدورة غير طبيعية، تفشل هذه الخلايا الجذعية في التنشيط.

وخلص الباحثون إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون يمكن أن يساهم في حدوث دورة غير طبيعية عن طريق إدخال جزيئات التهابية في الجسم، ما يسبب الإجهاد التأكسدي ومنع تجديد بصيلات الشعر، وتصبح بصيلات الشعر أصغر وتسبب تساقط الشعر.

يمكن الوقاية من تساقط الشعر الناتج عن اتباع نظام غذائي غني بالدهون، حيث وجدت دراسة نُشرت في دورية Archives of Dermatology Researchأن اتباع نظام غذائي متوازن يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالثعلبة الأندروجينية.

الثعلبة الأندروجينية هي نوع تساقط الشعر الذي يبدأ عادةً فوق كلا الصدغين، ما يتسبب في انحسار خط الشعر، ورغم أن هذه الحالة لا يمكن عكسها، فإن تناول الكثير من الأعشاب الطازجة والخضروات الطازجة يمكن أن يبطئ ظهورها.

ونصح مقال آخر نُشر في مجلة Dermatology Practical & Conceptualبالبدء بتقليل المخبوزات واللحوم المقددة والجبن والأطعمة المقلية والأطعمة الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، واستبدلها بالأطعمة الكاملة الغنية بالفيتامينات والمعادن للمساعدة في وقف تساقط الشعر.