هل الكدمات الكثيرة علامة على إصابة الطفل بمرض في الدم؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال الدكتور جورج جولدمان إن "الهيموفيليا أ" هي مرض وراثي يندرج ضمن اضطرابات تخثر الدم، مشيراً إلى أن هذا المرض يهاجم الأطفال الذكور بصفة خاصة بدءاً من سن الزحف.



وأوضح كبير الأطباء في مركز الهيموفيليا بمستشفى بون الجامعي أن أبرز أعراض "الهيموفيليا أ" هي كثرة الإصابة بكدمات حتى عند تعرض جسم الطفل لضغط خفيف، وأحياناً تحدث الكدمات عند حمل الطفل.

ويتم التحقق من الإصابة بالهيموفيليا أ من خلال اختبار التخثر، بينما يتم العلاج بواسطة ما يعرف بمركز عامل تخثر الدم الثامن المأخوذ من بلازما الدم أو المعدل وراثياً، والذي يتم حقنه في الوريد.