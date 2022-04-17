هل الحنطة السوداء بديل صحي للقمح؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أبريل 2022

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قالت خبيرة التغذية الألمانية أنابيل ديركس إن الحنطة السوداء “Buckwheat” تندرج ضمن ما يعرف "بالحبوب الزائفة"، حيث يتم استخدامها بطريقة مشابهة للحبوب.



وتمتاز الحنطة السوداء بأنها خالية من الغلوتين، ما يجعلها بديلاً مناسباً للقمح بالنسبة لمرضى الداء البطني، الذين يعانون من حساسية تجاه الغلوتين.

أوضحت ديركس أن الحنطة السوداء تتمتع بفوائد صحية جمّة، حيث إنها غنية بالمعادن مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم، كما أنها تزخر بالألياف الغذائية، التي تساعد على تنشيط الهضم من ناحية وتعمل على إطالة الشعور بالشبع، ومن ثم المساعدة على إنقاص الوزن من ناحية أخرى.