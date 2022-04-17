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الحقيبة المثلثة.. نجمة موضة الصيف 2022

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أبريل 2022

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أوردت مجلة “Elle” أن الحقيبة المثلثة “Triangle Bag” تمثل نجمة الموضة النسائية في صيف 2022 لتضفي على المظهر لمسة هندسية ذات طابع عصري فريد.

 

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الحقيبة المثلثة تطل بأحجام تمتد من الميكرو حتى المتوسطة، التي يتم ارتداؤها على الكتف، مشيرة إلى أنها تأتي مصنوعة من الجلد الفاخر لتضفي على المظهر لمسة أناقة وفخامة.

 

كما تتألق الحقيبة المثلثة هذا الموسم بألوان زاهية مثل البرتقالي والأزرق، إلى جانب الألوان الكلاسيكية مثل الأسود والبيج. وتمتاز بتنوع إمكانيات تنسيقها، حيث إنها تتناغم مع إطلالة الجينز الكاجوال ومع الفساتين الصيفية المفعمة بالأنوثة وبليزرات العمل الأنيقة وفساتين السهرات المثيرة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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