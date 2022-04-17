الحقيبة المثلثة.. نجمة موضة الصيف 2022

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أوردت مجلة “Elle” أن الحقيبة المثلثة “Triangle Bag” تمثل نجمة الموضة النسائية في صيف 2022 لتضفي على المظهر لمسة هندسية ذات طابع عصري فريد.



وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الحقيبة المثلثة تطل بأحجام تمتد من الميكرو حتى المتوسطة، التي يتم ارتداؤها على الكتف، مشيرة إلى أنها تأتي مصنوعة من الجلد الفاخر لتضفي على المظهر لمسة أناقة وفخامة.

كما تتألق الحقيبة المثلثة هذا الموسم بألوان زاهية مثل البرتقالي والأزرق، إلى جانب الألوان الكلاسيكية مثل الأسود والبيج. وتمتاز بتنوع إمكانيات تنسيقها، حيث إنها تتناغم مع إطلالة الجينز الكاجوال ومع الفساتين الصيفية المفعمة بالأنوثة وبليزرات العمل الأنيقة وفساتين السهرات المثيرة.