شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باحثون يكشفون عن فيتامين ك لحديثي الولادة يحمي من النزيف الدماغي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

يُعد فيتامين ك من الفيتامينات الذائبة في الدهون أي أنها تحتاج الدهون لتنقلها عبر مجرى الدم.



وفيتامين ك هو فيتامين ضروري ينتمي إلى مجموعة من الفيتامينات التي تذوب في الدهون، ويلعب دورًا هاماً في الحفاظ على صحة العظام والقلب.

وأكدت الدكتورة مونيكا نيهاوس على أهمية فيتامين Kلحديثي الولادة؛ حيث إنه يحميهم من النزيف الدماغي لما يتمتع به من أهمية محورية في نظام تخثر الدم.

وأوضحت طبيبة الأطفال الألمانية أن لبن الأم يحتوي على كمية قليلة من فيتامين K؛ لذا ينبغي إعطاء الفيتامين للطفل في صورة نقط عبر الفم بعد الولادة وخلال الشهور الأولى من عمره.

ويمكن الاستدلال على نقص فيتامين K في الجسم من خلال بعض الأعراض مثل النعاس وبطء ردة الفعل وعدم الرغبة في الرضاعة.

يُشار إلى أن النزيف الدماغي قد يؤدي إلى أضرار مستديمة بالدماغ، وفي أسوأ الحالات قد يؤدي إلى الوفاة.

وبعد إتمام فترة الرضاعة يمكن إمداد جسم الطفل بفيتامين Kمن خلال اللبن والخضروات الخضراء كالسبانخ.

أهمية فيتامين ك

١-تنظيم تخثر الدم

يعمل فيتامين ك على تنظيم تخثر الدم، إضافة إلى أهميته في إنتاج البروثرومبين وهو عامل تخثر ضروري لتخثر الدم واستقلاب العظام.

إن تخثر الدم هو آلية تحدث في الجسم خلال التعرض الإصابة وتمزق الأوعية الدموية.

ومن الجدير بالذكر أن فيتامين ك يلعب دورًا في نقل الكالسيوم في جميع أنحاء الجسم، الذي يساهم في تنظيم تخثر الدم أيضًا.

وفي الوقت ذاته، هذا الفيتامين يساعد في تحسين نوع معين من الإصابة باضطرابات الدم.

2. تحسين صحة العظام

فيتامين ك له أهمية في تحسين صحة العظام وتقويتها وتعزيز كثافتها، وبالتالي التقليل من خطر تعرضها للكسر.

لهذا الفيتامين دور كبير لدى النساء اللاتي وصلن مرحلة انقطاع الطمث، ويكن في خطر كبير للإصابة بهشاشة العظام.

كما أن جسمك يحتاج إلى فيتامين ك من أجل استخدام الكالسيوم في بناء العظام والحفاظ على صحتها، بمعنى أن انخفاض مستوياته من شأنه أن يعرضك للإصابة بالهشاشة.

3. تعزيز صحة القلب

لفيتامين ك أهمية كبيرة في تعزيز صحة القلب، حيث يلعب هذا الفيتامين دورًا في خفض ضغط الدم عن طريق منع تراكم المعادن في الأوعية الدموية.

هذا بدوره يعمل على تعزيز صحة القلب ووظائفه في الجسم ويمكنه من ضخ الدم بسلاسة.

إضافة إلى ذلك، يعمل فيتامين ك على خفض خطر الإصابة بالالتهاب وحماية الخلايا المتواجدة في بطانة الأوعية الدموية، مما يقلل من خطر الإصابة بالنوبة القلبية والسكتة الدماغية.

4. محاربة السرطان

تعرف أهمية فيتامين ك في إنه قد يساعد في محاربة كل من سرطان القولون والبنكرياس والكبد والمبيض، وذلك بسبب خصائصه المضادة للسرطان.

لذا في حال كان لديك تاريخ عائلي للإصابة بأي نوع من السرطان، من الضروري أن تتأكد من حصولك على الحصة اليومية المطلوبة من فيتامين ك.

5. التقليل من ألم الحيض

يساهم فيتامين ك في تخثر الدم، وبدون هذا الفيتامين لن يكون الدم الخاص بك بالصورة الصحيحة.

ومن هنا تنبع أهمية الفيتامين في التقليل من ألم الحيض والتقليل من غزارة الدورة الدموية وبالتالي التخفيف من الأعراض المرافقة للدورة الشهرية.

6. تعزيز عمل الدماغ

أشارت الدراسات العلمية مؤخرًا أن هناك أهمية كبيرة لفيتامين ك في تعزيز عمل ووظائف الدماغ.

لهذا الفيتامين خصائص مضادة للالتهاب، الأمر الذي يحمي خلايا الدماغ ويقلل من خطر الإصابة بالزهايمر وباركنسون، وتحسين الذاكرة دى كبار السن.