فيفو تكشف عن هاتفها الجديد.. المواصفات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

كشفت شركة فيفو النقاب عن هاتفها الذكي X Note الجديد، الذي يشتمل على شاشة LTPO-OLED قياس 7 بوصة وبدقة 2K+ ومعدل تنشيط صورة 120 هرتز.



وأوضحت الشركة الصينية أن هاتفها الجديد ينبض بداخله معالج كوالكوم Snapdragon 8 من الجيل الأول مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 و12 جيغابايت وذاكر داخلية سعة 256 و512 جيغابايت.

ويمتاز الهاتف X Note الجديد بكاميرا رباعية، حيث تعمل الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميغابيكسل، والكاميرا ذات العدسة الواسعة للغاية بدقة 48 ميغابيكسل وكاميرا البورتيريه وكاميرا الزووم بدقة 12 ميغابيكسل مع زووم بصري 5x.

وتروّج الشركة الصينية لهاتفها الذكي الجديد من خلال اعتماد الكاميرات على تقنية زايس T*، والتي تعمل على الحد من الظلال والوهج، ويتيح معالج الصور V1 من فيفو وضعاً ليلياً أفضل مع التعرف على الوجه للصور الجماعية حتى 30 شخصاً.

ويأتي الهاتف الذكي X Note الجديد في جسم نحيف لا يتعدى سُمكه 37ر8 ملم ويزخر ببطارية سعة 5000 مللي أمبير ساعة، والتي يمكن إعادة شحنها عن طريق منفذ USB-C بقدرة تصل إلى 80 وات ولاسلكيا بقدرة 50 وات كحد أقصى مع توافر وظيفة الشحن العكسي بقدرة 10 وات. ويعمل مستشعر بصمة الأصابع بالموجات فوق الصوتية، ويمكن استعماله بأصابع مبتلة.