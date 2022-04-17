شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية لحقوق الانسان في ليبيا تحذر من تعريض الوحدة الوطنية للخطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذّرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، من مغبة جر البلاد إلى حرب أهلية جديدة وتعريض الوحدة الوطنية والأمن والسلم الاجتماعي للخطر .

طالبت اللجنة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال) اليوم الأحد، جميع الأطراف بتجنب أي شكل من أشكال التصعيد والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أو ممارسات ما من شأنها تقويض الأمن والاستقرار وتعميق حالة الاستقطاب والانقسامات السياسي والاجتماعي في البلاد.