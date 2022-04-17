ما هي أعراض متحور أوميكرون XE؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال الدكتور أشرف عقبة رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن الفترة الحالية تسجل إصابات قليلة بفيروس كورونا.



وأضاف رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، ، خلال برنامج "نبض وطن" تقديم أسامة سابق، المذاع على قناة "الحدث اليوم" المصرية، أن الأعراض التي تظهر على المصابين تكون قليلة، وأضعف من المتحورات السابقة.

ولفت إلى أن نسبة الأشغال بالمستشفيات ضعيفة، ويعود ذلك لحصول عدد كبير من المواطنين على لقاح كورونا.

وأشار إلى أن ما يتردد بشأن احتمالية الإصابة بفيروس كورونا بعد 8 أشهر من الحصول على اللقاح، لم يحسم، وأن هناك دراسات وأبحاث تتم لمعرفة الحقيقة لمعرفة مدى فاعلية الأجسام المضادة التي تنتجها اللقاحات.

وعلق الدكتور أشرف عقبة، على "هل ستتم صلاة عيد الفطر في الساحات"، وقال إنه مع التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، واستمرار انخفاض الأعداد المصابة بفيروس كورونا بنسبة كبيرة سيكون هناك قرارا بصلاة عيد الفطر في الساحات.

وأضاف: "الجميع مطالب بالحفاظ على نفسه، وعدم التجمع في أماكن مغلقة".

وعن أعراض متحور أوميكرون XE، قال: "هذا المتحور أقل شدة من المتحورات السابقة، وهناك دراسات وأبحاث تتم على المتحور الجديد لمعرفة جميع الخصائص، لكي يتم التعامل معها"، موضحا أن هذا المتحور يشبه أعراض البرد العادي، تبدأ الإصابة بـ ارتفاع فى درجات الحرارة، ورشح، وكحه.

وقال: "يختلف المتغير الجديد قليلاً عن الأعراض المرتبطة عادةً بـ كورونا Covid، مثل فقدان حاسة الشم أو التذوق والحمى، كما أنه يتشابه مع أوميكرون الأصلي، والذي غالبًا ما يقدم على أنه مرض أكثر اعتدالًا".

ويُعتقد أن الأعراض الأخيرة لمتغير Covid XE الجديد تشبه نزلات البرد، مع سيلان الأنف والتهاب الحلق والعطس الأكثر شيوعًا، مشيرا إلى أن علامات كورونا Covid-19 التي يجب على الأشخاص الانتباه إليها تشمل: ضيق التنفس، والشعور بالتعب أو الإرهاق، وألم في الجسم، والصداع، والتهاب الحلق، وانسداد أو سيلان الأنف، وفقدان الشهية، الإسهال.