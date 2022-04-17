شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أعراض تستوجب إفطار مريض السكري فورا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

يحرص مرضى السكري على صوم شهر رمضان الكريم، لكن يجب عليهم الحذر من بعض الأعراض التي تنذر بمخاطر صحية تستوجب الإفطار فورا.



وقالت وزارة الصحة والسكان المصرية إن هناك 3 أعراض إذا ظهرت على مريض السكري في شهر رمضان الفضيل، يجب عليه التوقف عن الصيام واستشارة الطبيب فورًا.

وأوضحت الوزارة المصرية، في منشور توعوي عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن هذه الأعراض تشمل: العرق، الدوار، الهبوط.

وناشدت الوزارة الجميع بالحرص على الكشف المبكر ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

نصائح لمريض السكري في رمضان

وحذرت أخصائية التغذية العلاجية الدكتورة نورا الترهوني من بعض المخاطر الصحية التي قد يتعرض لها مريض السكري حال الصيام في شهر رمضان.

وعدد الترهوني، في منشور عبر صفحتها على "فيسبوك"، هذه المخاطر مثل:

- نقص السكر في الدم

- ارتفاع السكر في الدم

- تدهور توازن السكر مع حدوث مضاعفات حادة

وشددت على أنه لا بد من الإفطار تمامًا في حالة ما يلي:

- نسبة السكر في الدم أقل من 70 مليمول/لتر .

- نسبة السكر في الدم أعلى من 200 مليمول/لتر.

- ظهور أعراض نقص سكر الدم أو المرض الحاد.

نصحت أخصائية التغذية العلاجية باتباع مريض السكري هذه النصائح الغذائية لتعزيز توازن نسبة السكر في الدم، كالتالي:

1- إضافة إلى الإفطار، خطط لتناول وجبة خفيفة.

2- شرب الكثير من الماء والمشروبات الخالية من السكر.

3- تجنب شرب الشاي أو القهوة لتجنب الجفاف، كونهما مشروبات مدرة للبول.

4- عدم تناول الحلويات أثناء السحور لتجنب الشعور بالجوع أثناء النهار والصداع والعطش.

5- عند الإفطار يجب تناول الطعام ببطء وبكميات قليلة مع اختيار الأطعمة الغنية بالألياف (الخضار، الحبوب الكاملة) وترك الفاكهة للمساء.

6- التقليل من الأطعمة المقلية والدهون المطبوخة قدر الإمكان في وجبة الإفطار.

7- التقليل من كمية الملح في الطعام قدر الإمكان وتجنب الأطعمة المالحة.

8- تأكد من استهلاك منتجات الألبان (الزبادي، لبن، والحليب).

9- تأجيل التمرين بعد الإفطار لتجنب نقص السكر في الدم.

10- عدم النوم في الساعات الأخيرة من الصيام حتى لا تشعر بعلامات احتمالية حدوث نقص سكر الدم