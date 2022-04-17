أعراض خطيرة يتجاهلها المرضى حول سرطان الأمعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

يعد سرطان الأمعاء من أكثر الأنواع انتشارا حول العالم، وجزء من اكتشاف وتشخيص المرض مبكراً، هو معرفه أعراضه.



شهر أبريل/نيسان هو شهر التوعية بمرض سرطان الأمعاء، حيث يهدف إلى تقديم فهم أكبر للمرض وجمع التبرعات للمرضى الذين يعانون من سرطان الأمعاء في بريطانيا.

ووفقاً لموقع "ديلي ريكورد" البريطاني، يتم تشخيص قرابة الـ43 ألف شخص بمرض سرطان الأمعاء كل عام في بريطانيا وحدها.

وعادةً ما يتم تجاهل أعراض سرطان الأمعاء، حيث يظن المصابون بها أنها أعراض قولون أو تلبك معوي، أو حتى إصابة بإسهال.

ولفت الموقع إلى أن الأعراض تنتشر بقوة بين من تجاوزوا سن الـ60 بصورة أكبر، لكن المرض قد يصيب أي شخص في أي فئة عمرية.

قال لوك براتسيديس، الطبيب العام الرئيسي في مستشفى نومان، إن سرطان الأمعاء مرتبط بتغيرات واضحة في الفضلات؛ فقد يلاحظ المريض دماء في الفضلات أو حالة إمساك أو إسهال مزمنة تتجاوز 4 أسابيع.

وأضاف أن فقدان الوزن بشكل غير مبرر أو الإصابة بآلام معدة دون تفسير أيضاً مؤشر خطر.

وتابع أن المريض قد يلاحظ إصابته بحالة من الخمول والتعب غير المبرر أو ظهور ورم في المعدة في مراحل متقدمة.

ونصح الطبيب بضرورة الذهاب إلى استشاري في حال ملاحظة هذه الأعراض، لكن فعالية الشفاء من المرض تعتمد على سرعة تشخيصه.