الصين تختبر لقاحين ضد "أوميكرون"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قالت المجموعة الوطنية الصينية للتكنولوجيا الحيوية التابعة لشركة سينوفارم إن لقاحين مرشحين لمكافحة كوفيد-19 طورتهما وحدات في المجموعة.



ويأتي ذلك لمكافحة السلالة أوميكرون، بعد أن حاز اللقاحان الموافقة على إجراء التجارب السريرية عليهما لاستخدامهما كجرعات تنشيطية في هونج كونج.

ويخوض العلماء في أنحاء العالم سباقا لدراسة جرعات محدثة ضد أوميكرون بعد أن أشارت البيانات إلى أن الأجسام المضادة المتكونة من اللقاحات التي أُنتجت لمكافحة السلالات القديمة تسفر عن نشاط أضعف في مجال القضاء على سلالة أوميكرون شديدة العدوى.

أعلنت المجموعة الوطنية الصينية للتكنولوجيا الحيوية، السبت، أنها ستختبر لقاحين يحتوي كل منهما على فيروس أوميكرون معطل أو "مقتول" على الراشدين الذين تلقوا بالفعل جرعتين أو 3 جرعات من أحد اللقاحات.

وقبل أيام، نشر مجموعة من كبار علماء الفيروسات مقالا، ذهبوا فيه إلى أن انتهاء الجائحة بـ"مناعة القطيع" مستبعد، وأن السيناريو الذي يمهد له متحور "أوميكرون"، هو التعايش مع الفيروس.

هؤلاء الخبراء، ومنهم أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية بالولايات المتحدة، وكبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض، توقعوا ألا يكون "أوميكرون" هو المتحور الأخير، وقالوا إن ظهور متحورات جديدة، هو مسألة وقت، تماما كما يحدث مع فيروس الإنفلونزا، الذي تتغير تركيبته من عام إلى آخر.

وتماشيا مع هذا التوجه، الذي صار هو الرأي السائد بين العلماء، استقبل أحمد سالمان، مدرس علم المناعة وتطوير اللقاحات بمعهد إدوارد جينر بجامعة أكسفورد، ظهور متحور فرعي جديد من المتحور السائد حاليا "أوميكرون" بهدوء شديد، وقال لـ "العين الإخبارية": "هذا سيناريو متوقع لا يدعو للقلق، ولن يكون المتحور الأخير".