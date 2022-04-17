كل ما تريد معرفته حول جاجوار F-Pace الفاخرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

كشفت جاجوار النقاب عن أيقونتها الجديدة F-Pace التي تنتمي لفئة الطرازات SUV وتتسم بنفس لمسات الفخامة المعهودة من الشركة.



وأوضحت الشركة البريطانية أن السيارة الجديدة تدعم خاصية التحكم بالأوامر الصوتية عبر المساعد الصوتي أمازون Alexa.

وقد تم تدعيم برنامج دفع السيارة بمحرك جديد سداسي الأسطوانات يعمل بوقود الديزل أو البنزين.

وبذلك يتسع برنامج الدفع مع نسخ الدفع الهجين المعتدل ليغطي نطاق قوة يمتد من 300 حصان/650 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى إلى 400 حصان/550 نيوتن متر.

وتتسارع أقوى نسخ السيارة من الثبات إلى 100 كم/س في غضون 5.4 ثانية، فضلا عن الوصول إلى السرعة القصوى 250 كم/س.

وتعتمد السيارة على ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

ويتوفر للسيارة جنوط مصنوعة من معدن خفيف قياس 21 بوصة باللون الأسود اللامع، مع سروج مكابح تطل باللون الأحمر، فضلا عن زجاج معتم بداية من العمود B، مع قضبان سقف باللون الأسود.

وتتميز السيارة بلمسات الفخامة المعهودة على الشركة البريطانية الفاخرة.

ومن المقرر طرح السيارة F-Pace الجديدة في الأسواق بسعر يبدأ من 88 ألف و 670 يورو.