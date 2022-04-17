ما هي ضوابط صلاة عيد الفطر 2022 في مصر؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف في مصر، ضوابط إقامة صلاة عيد الفطر المبارك 2022.



ونشر وزير الأوقاف ضوابط صلاة العيد خلال منشور، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، محددًا في نفس الصدد 5 أمور يجب مراعاتها خلال إحياء هذه الشعائر.

وحددت الوزارة إقامة صلاة العيد في المساجد الكبرى والجامعة، التي تشهد أسبوعيًا شعائر صلاة الجمعة، مع منع تنظيمها بالساحات الكبرى.

وجاء تحديد المساجد الكبرى دون الساحات، بدعوى أن تطبيق إجراءات التباعد يكون متاحًا داخل المساجد بعكس الساحات المفتوحة وفق المنشور.

وشددت الوزارة على 5 أمور يجب مراعاتها خلال إحياء شعائر صلاة العيد، وهي كالآتي:

. الالتزام بالكمامة وإجراءات التباعد.

. فتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقه بعدها بـ 10 دقائق.

. أن تكون مدة التكبير في حدود 7 دقائق.

. ألا تزيد مدة الخطبة على 10 دقائق كالجمعة.

. السماح بفتح مصليات السيدات في المساجد التي تفتح بها في صلاة الجمعة أو صلاة القيام.