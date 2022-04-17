تعرف على حالة الطقس بمصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

شهدت محافظات مصرية، الأحد، ارتفاعاً في درجات الحرارة، وحالة من عدم استقرار الطقس، مع هبوب "رياح الخماسين".



وأكدت وزارة البيئة المصرية أن من المتوقع أن تتعرض البلاد لمنخفض خماسيني يصاحبه نشاط لرياح جنوبية تكون مثيرة للرمال والأتربة تبدأ على غرب البلاد وتتقدم تدريجياً إلى الداخل لتؤثر على السواحل الشمالية ومحافظات الدلتا والقاهرة الكبرى تصل حتى محافظات شمال الصعيد.

وقالت في بيان صحفي: "يؤثر المنخفض سلباً على جودة الهواء، وذلك استناداً إلى البيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية وكذلك التقارير ‏الصادرة من منظومة الإنذار المبكر التابعة للوزارة".

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية إلى متابعة الوزارة لمؤشرات جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية.

وطلبت الوزارة من المواطنين كبار ‏السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب الأنشطة اليومية في الهواء الطلق خلال ‏هذه الفترة لتجنب الآثار السلبية الناتجة عن نشاط الرياح والرمال والأتربة المثارة.‏

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتلقى على مدار الساعة أي شكاوى خاصة ‏بالمواطنين متعلقة بأي مصدر من مصادر تلوث الهواء.