اخبار الخليج

الرئيس الصومالي يشيد بانطلاق الدورة الأولى للبرلمان الفيدرالي

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الصومالي يشيد بانطلاق الدورة الأولى للبرلمان الفيدرالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو ، اليوم الأحد رئيسي مجلسي الشعب والشيوخ المؤقتين، عبد السلام حاجي أحمد، ومحمد علي يوسف، على المسؤولية الملقاة على عاتقهما، مشيدا بانطلاقة الدورة الأولى للبرلمان الفيدرالي وبالجهود المبذولة إزاء تأدية المهام الدستورية.

 

بدورهما أكد رئيسا مجلس الشعب والشيوخ على التزامهما بالإسراع في إجراء انتخابات رئاسة البرلمان ( غرفتيه السفلى والعليا).

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا