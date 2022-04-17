شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الصومالي يشيد بانطلاق الدورة الأولى للبرلمان الفيدرالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو ، اليوم الأحد رئيسي مجلسي الشعب والشيوخ المؤقتين، عبد السلام حاجي أحمد، ومحمد علي يوسف، على المسؤولية الملقاة على عاتقهما، مشيدا بانطلاقة الدورة الأولى للبرلمان الفيدرالي وبالجهود المبذولة إزاء تأدية المهام الدستورية.

بدورهما أكد رئيسا مجلس الشعب والشيوخ على التزامهما بالإسراع في إجراء انتخابات رئاسة البرلمان ( غرفتيه السفلى والعليا).