شكرا لقرائتكم خبر عن القوات العراقية تعزز خط الصد بـ"حمرين" بمحافظة صلاح الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عززت القوات العراقية، خط الصد في بلدة "حمرين" بمحافظة صلاح الدين، في إطار عمليات "القبضة الحديدية".

وقال اللواء الركن عبدالمحسن حاتم قائد عمليات صلاح الدين - في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) - "إن قيادة عمليات صلاح الدين قامت بتعزيز خط الصد في حمرين لمنع تسلل العصابات الإرهابية للمحافظة بعد انطلاق عملية القبضة الحديدية في محافظة كركوك".. مشيرا إلى أن "القوات الأمنية عثرت على أربع عبوات ناسفة وقامت بتفجيرها".

وكانت خلية الإعلام الأمني، قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، عن انطلاق عملية المطرقة الحديدية في محافظة كركوك.

وذكر بيان للخلية "بإشراف قيادة العمليات المشتركة، انطلقت عملية (المطرقة الحديدية) وهي عملية أمنية واسعة وشاملة، لتفتيش وادي الشاي ووادي ازغيتون في محافظة كركوك والمناطق المحاذية لسلسلة جبال حمرين".