شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. فرص أمطار فى السعودية وصحو بالإمارات ومائل للحرارة بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج .

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات الباحة، عسير، جازان ونجران. في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الرياض والشرقية.

السعودية:الإمارات:

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً خاصة شرقاً وجنوباً، مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة خاصة على السواحل، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

الرياح شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي متوسط إلى مضطرب الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:40 الثاني عند الساعة 49:01 ..والجزر الأول عند الساعة 19:43 والجزر الثاني عند 08:09.

بحر عمان متوسط إلى مضطرب الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:31 والمد الثاني عند الساعة 21:59 والجزر الاول عند الساعة 16:11 والجزر الثاني عند الساعة 04:29.

الكويت:

وفى الكويت مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 42 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .