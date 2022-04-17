شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4,4 درجة على مقياس ريختر يضرب إقليم الدريوش فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن معهد المغرب للجيوفيزياء عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4,4 درجات بمقياس ريختير، اليوم السبت، بعرض ساحل إقليم (الدريوش).

وأوضح المعهد - في بيان اليوم - أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش، وقعت على الساعة الثانية زوالا و36 دقيقة و5 ثواني (توقيت غرينيتش) .

وأضاف المعهد أن هذه الهزة، التي سجلت على عمق ستة كيلومترات، وقعت عند التقاء خط العرض 35.678 درجة شمالا وخط الطول 3.590 درجة غربا.