أبراموفيتش يتوجه إلى كييف (الأسباب)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

توجه الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، إلى كييف في محاولة لاستئناف محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا التي توقفت بعد ظهور أدلة على ارتكاب روسيا فظائع ضد المدنيين، وفقاً لوكالة بلومبرغ للأنباء.



وأوضحت الوكالة نقلاً عن أشخاص مطلعين أن أبراموفيتش التقى بالمفاوضين الأوكرانيين لمناقشة سبل إحياء المفاوضات.

ويعمل الملياردير الروسي، الذي تربطه علاقات طويلة الأمد بالرئيس فلاديمير بوتين، كوسيط غير رسمي منذ بدء الحرب في أواخر فبراير (شباط)، عندما طلب منه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المشاركة.