ما هي التمارين التي تحافظ على حجم الدماغ؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أظهرت دراسة جديدة أن حجم المادة الرمادية في أدمغة من يمارسون التمارين الرياضية أكبر من مثيلتها لدى من يمارسون نشاطاً بدنياً قليلاً.



وأفادت الدراسة التي نشرت في المجلة الأمريكية لطب الأعصاب بأن الدور الذي يلعبه النشاط البدني في الحفاظ على مستويات الأنسولين في خلايا الدماغ يساعد خلايا المخ على الوقاية من الخرف.

وشملت الدراسة التي أجريت في مركز أبحاث إنسيرم بفرنسا، 134 شخصاً متوسط أعمارهم 69 عاماً ولا يعانون من مشاكل في الذاكرة.

وخضع المشاركون لمسح للدماغ لقياس الحجم وأيض الجلوكوز. وتم جمع معلومات عن النشاط البدني، ومؤشر كتلة الجسم، ومستويات الأنسولين، بالإضافة إلى الكوليسترول وضغط الدم وعوامل أخرى.

وتوصلت الدراسة إلى أن النشاط البدني يحافظ على صحة الدماغ عن طريق منع اضطراب التمثيل الغذائي للأنسولين الذي يظهر غالباً في الشيخوخة.

ولاحظ الباحثون انخفاض مستوى التمثيل الغذائي للجلوكوز في خلايا أدمغة المصابين بالخرف.