شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا: مقتل وإصابة 3 أشخاص جراء انفجار لغمين بريفي الحسكة ودرعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قُتل شخص، جراء انفجار لغم أرضي في محيط قرية العبوش بريف الحسكة الشمالي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصادر محلية قولها إن لغما أرضيا بمنطقة تل تمر بريف الحسكة الشمالي انفجر أثناء رعي أحد المدنيين الأغنام، ما أدى إلى مقتله على الفور.

وفي السياق، أصيب شخصان بجروح خطيرة جراء انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين أثناء عملهما في أرضهما في السهول المحيطة ببلدة خربة غزالة بريف درعا.

ونقلت (سانا) عن مصدر في الهيئة العامة لمستشفى درعا الوطني قوله إن المستشفى استقبلت شخصين تعرض أحدهما لإصابة بالصدر والبطن والأطراف السفلية، بينما أصيب الثاني في الأطراف والرأس وتم تقديم العلاجات والخدمات اللازمة لهما.