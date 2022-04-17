شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تعتزم فتح المعابر مع الضفة وغزة منتصف ليل السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" السبت، نقلاً عن مسؤولين إن الجيش الإسرائيلي سيفتح المعابر الحدودية مع الضفة الغربية وقطاع غزة منتصف الليل بعد أن أغلقها في بداية عطلة عيد الفصح.

وبدأ الإغلاق في الرابعة من مساء الجمعة بعد مواجهات شهدها المسجد الأقصى ومحيطه إثر اقتحام قوات إسرائيلية للمسجد. ووافق المسؤولون الأمنيون على الاجتماع ليل السبت لتحديد تمديد الإغلاق طوال فترة الأعياد من عدمه.

وحلّ عيد الفصح ليل الجمعة وتستمر عطلته لأسبوع.