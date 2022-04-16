شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة لمعالجة قضية شرق السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي رئيس اللجنة العليا لمعالجة قضايا شرق السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم السبت، مع المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة برئاسة الناظر محمد الأمين ترك، لمناقشة قضية شرق السودان.

وقال تِرك ، في تصريح صحفي ، "إن اللقاء أكد على ضرورة توفير كافة الامكانيات للجنة الحدود لمباشرة أعمالها عقب عطلة عيد الفطر"، لافتا إلى أن بقية اللجان تسير بخطى متوازنة وبالتدرج إلى حين حسم القضية.

وأضاف أن اتفاق مسار الشرق في اتفاقية جوبا لسلام السودان معلق حتى الآن، وأنهم لا يريدون سماع حديث خارج قرارات اللجنة التي يرأسها نائب رئيس مجلس السيادة، بوصفه راعي السلام.

وأكد تِرك أنهم متفقون وعلى "قلب رجل واحد" ومتماسكون وليس بينهم أي خلافات، مشيراً إلى تفويضه في اجتماع اليوم من قبل مجلس البجا وتنسيقية شرق السودان برئاسة الكيانين إلى حين إجازة الهيكل الجديد.

كما أشار إلى توفر الرغبة الكبيرة في المضي بقضية الشرق إلى الأمام دون المساس بأي قبيلة أو كيان بما يهدد الاتفاق الذي جرى التواثق عليه مع نائب رئيس مجلس السيادة رئيس اللجنة العليا لمعالجة قضايا شرق السودان.. موضحا أن قضية الشرق شهدت تقدما كبيرا على يد الفريق أول دقلو، الذي استوعبها مثلما فهمه أهل الشرق، مضيفا "نحن ونائب رئيس مجلس السيادة موقفنا ثابت وواحد".