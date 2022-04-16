شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الكشافة فى خدمة المعتمرين والمصلين في مكة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يُسطر شباب الكشافة وقادتها الكشفيون من مركز بادر للأعمال التطوعية التابع للإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، خلال خدمة المعتمرين والمُصلين، في شهر رمضان المبارك هذا العام، أروع الأمثلة في التسابق لخدمتهم، وتقديم يد العون لهم، وتوفير كل ما يُمكّنهم من أداء العمرة أو أداء الصلاة بسكينة ووقار. وفق بيان لسفارة السعودية.





ظهر ذلك جلياً في الكثير من المواقف والمشاهد داخل الحرم المكي الشريف وساحاته، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومن أبرزها قوة أمن الحرم المكي الشريف، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، والجمعيات الخيرية الرسمية، حيث ظهر جلياً تسابقهم على مساعدة الكبير، والعناية بصغار السن، ومساعدة المحتاجين، وإرشاد التائهين، وتقديم التمر والقهوة عند الإفطار للصائمين.





وسجل الكشافة وقادتهم خلال الأيام الماضية من هذا الشهر الفضيل صوراً إنسانية رائعة عن الشباب السعودي وإخلاصهم في العمل لله سبحانه وتعالى أولاً، ثم تأدية لواجبهم الإسلامي والإنساني، والعمل على خدمة المُعتمرين والمُصلين في بلد حباها الله بالحرمين الشريفين وشّرفها بخدمتها.