شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: غرق سفينة شحن على متنها 750 طنا من الوقود قبالة السواحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الناطق الرسمي باسم محكمة قابس (جنوب - شرق تونس)، غرق سفينة شحن محملة بـ750طنا من الوقود قبالة سواحل تونس، بعد تعرضها لحادث بحري.

وتعرضت سفينة الشحن لحادث بحري بسبب سوء الأحوال الجوية قبالة السواحل الجنوبية لتونس، موضحة أنه تم اجلاء طاقم السفينة المكون من سبعة أشخاص.

وأضاف: "حتى الآن ليس هناك تسرب للوقود"، موضحا أن لجنة الكوارث ستجتمع "لاتخاذ القرارات في حالة ما حدث تلوث".