شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تؤكد مساندتها للجهود الرامية لإيجاد حل سياسى لأزمة أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مساندة المملكة للجهود التي تؤدى إلى حل سياسي للأزمة في أوكرانيا ويحقق الأمن والاستقرار، وفق بيان صحفى لسفارة السعودية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه بن سلمان اليوم من الرئيس فلاديمير بوتين، وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.