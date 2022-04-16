اخبار الخليج

السعودية تؤكد مساندتها للجهود الرامية لإيجاد حل سياسى لأزمة أوكرانيا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تؤكد مساندتها للجهود الرامية لإيجاد حل سياسى لأزمة أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأمير ولي العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مساندة المملكة للجهود التي تؤدى إلى حل سياسي للأزمة في أوكرانيا ويحقق الأمن والاستقرار، وفق بيان صحفى لسفارة السعودية.

 

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه بن سلمان اليوم من الرئيس فلاديمير بوتين، وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

 

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا