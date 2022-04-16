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بوتين يبحث مع ولى العهد السعودى العمل المشترك فى إطار أوبك+

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الكرملين، اليوم السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش مع الأمير ، العمل الإيجابي المشترك فى إطار أوبك+.

 

وذكر الكرملين، أن بوتين وولي العهد السعودي تبادلا وجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا واليمن، وتثير العقوبات التي تفرضها الدول الغربية على روسيا، مخاوف من تأثر قطاع الطاقة وارتفاع الأسعار.

وتشكل الإمدادات الروسية حوالي 40% من حاجة الغاز الأوروبية، فيما يتجه نحو 2.3 مليون برميل من الخام الروسي غرباً كل يوم عبر شبكة من خطوط الأنابيب.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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