شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة العراقية تعتقل قياديا داعشيا فى العاصمة بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم السبت، إلقاء القبض على أحد قيادي تنظيم "داعش" الإرهابي فى العاصمة /بغداد/.

وذكر إعلام القيادة - في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أنه "من خلال المتابعة الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في بغداد وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من الفوج الثالث اللواء الآلي الأول أثناء التفتيش وتدقيق أسماء المطلوبين ضمن واجب سيطرة مطار بغداد من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين وفق المادة (4) إرهاب".

وأضاف البيان أن "الإرهابي تسلم مناصب قيادية مختلفة في تنظيم داعش الإرهابي حيث عمل ضمن ما يسمى ولاية الفلوجة قاطع الجزيرة، وعمل أيضاً إدارياً بديوان الجند"، مشيراً إلى أنه تم تسليم الإرهابي إلى الجهات المختصة أصوليا لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه .