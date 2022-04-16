اخبار الخليج

"القبس" الكويتية: إسقاط الجنسية عن ستة كويتيين

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن "القبس" الكويتية: إسقاط الجنسية عن ستة كويتيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية إسقاط الجنسية الكويتية عن 6 أشخاص. وفق ما أوردت "القبس" الكويتية .

 

وجاء في قرار اللجنة الذي نشرته الجريدة الرسمية بالكويت، أنه استناداً للمادتين 10 و11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له تقرر فقد الجنسية الكويتية لـ 6 اشخاص غالبيتهم (تأسيس).

 

وبحسب الأسماء الواردة في كشف من تفقد جنسياتهم، فإن منهم 4 مواطنات إضافة إلى مواطنين اثنين.

 

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا