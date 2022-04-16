شكرا لقرائتكم خبر عن "القبس" الكويتية: إسقاط الجنسية عن ستة كويتيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية إسقاط الجنسية الكويتية عن 6 أشخاص. وفق ما أوردت "القبس" الكويتية .

وجاء في قرار اللجنة الذي نشرته الجريدة الرسمية بالكويت، أنه استناداً للمادتين 10 و11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له تقرر فقد الجنسية الكويتية لـ 6 اشخاص غالبيتهم (تأسيس).

وبحسب الأسماء الواردة في كشف من تفقد جنسياتهم، فإن منهم 4 مواطنات إضافة إلى مواطنين اثنين.