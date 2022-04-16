شكرا لقرائتكم خبر عن سانا: أضرار مادية فى انفجار عبوة ناسفة بحى السل بدرعا السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انفجرت عبوة ناسفة زرعها مجهولون في حى السل بمدينة درعا السورية، اليوم السبت، مخلفة أضراراً مادية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن عبوة ناسفة زرعها إرهابيون انفجرت عند تقاطع حي السل بالقرب من معرض ميلانو في مدينة درعا؛ ما أدى إلى وقوع أضرار مادية دون حدوث إصابات.

وانفجرت عبوة ناسفة زرعها إرهابيون الشهر الماضي على جانب الطريق الواصل بين صوامع الحبوب غرز وبلدة أم المياذن بريف درعا الجنوبي الشرقي دون وقوع أي خسائر.