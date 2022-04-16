اخبار الخليج

سانا: أضرار مادية فى انفجار عبوة ناسفة بحى السل بدرعا السورية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن سانا: أضرار مادية فى انفجار عبوة ناسفة بحى السل بدرعا السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انفجرت عبوة ناسفة زرعها مجهولون في حى السل بمدينة درعا السورية، اليوم السبت، مخلفة أضراراً مادية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن عبوة ناسفة زرعها إرهابيون انفجرت عند تقاطع حي السل بالقرب من معرض ميلانو في مدينة درعا؛ ما أدى إلى وقوع أضرار مادية دون حدوث إصابات.

وانفجرت عبوة ناسفة زرعها إرهابيون الشهر الماضي على جانب الطريق الواصل بين صوامع الحبوب غرز وبلدة أم المياذن بريف درعا الجنوبي الشرقي دون وقوع أي خسائر.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا