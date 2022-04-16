شكرا لقرائتكم خبر عن "الحج والعمرة": يمكن للمرأة الحصول على تصريح أو تأشيرة عمرة دون محرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث الرسمى لوزارة الحج والعمرة، المهندس هشام بن سعيد، أنه يحق للمرأة إصدار تأشيرة عمرة دون وجود "محرم"، وفقا لما ذكرته صحيفة سبق.

وأشار المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة إلى أنه كان "المحرم" في السابق شرطًا لإصدار تأشيرة العمرة للنساء من الفئات العمرية الأقل من 45 عامًا، والآن يُسمح لها بإصدار التأشيرة، وعدم إلزامها بالمحرم أو عصبة النساء.

وأضاف: "الآن لا توجد قيود لإصدار التأشيرة؛ إذ لا يُشترط وجود محرم أو عصبة النساء".

وكانت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية قد أصدرت توجيهين لفروع الوزارة بمناطق المملكة تضمن الأول منها التأكيد على أئمة المساجد والجوامع بإقامة صلاة التهجد بالعشر الأواخر من شهر رمضان، والانتهاء منها قبل أذان الفجر بوقت كاف بما لا يشق على المصلين. وفق "عكاظ".

فيما جاء التوجيه الثاني بالتأكيد على الأئمة بالالتزام بالهدي النبوي بالقنوت وأن يكون بخشوع وتذلل مشروع من غير إطالة، وأن يقتصر فيه على جوامع الدعاء وما صح من الأدعية المأثورة، واجتناب السجع في الدعاء والتكلف فيه، مؤكدة أنها رصدت تجاوزات من عدد من الأئمة في الإطالة الشاقة بالدعاء وتحويله إلى موعظة، ورفع الصوت والمبالغة في ذلك والسجع المتكلف مع الترتيل والترنيم، ومخالفة السنة في ذلك.

كما دعت وزارة الشؤون الإسلامية الأئمة إلى حث المصلين على استغلال ما تبقى من الشهر الكريم بالاستزادة من فضائل الأعمال، وبذل القربات، وكثرت الدعاء لولاة الأمر في هذه البلاد المباركة، ولرجال الأمن والجنود المرابطين على الحدود، وأن يديم على هذه البلاد عزها ورقيها وتقدمها.