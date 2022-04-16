شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان: نعمل على تهيئة المناخ للحوار فى السودان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس السيادة السودانى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، العمل على تهيئة المناخ للحوار فى السودان.
ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا"، مساء أمس الجمعة، عن البرهان قوله: إنه عقد اجتماعا مع السلطات القضائية لدراسة الوضع القانوني للمحتجزين وتسريع الإجراءات الخاصة بهم، لافتا إلى أنه خلال يومين أو ثلاثة أيام سيتم إطلاق سراحهم.
وأوضح أنه وجه الأجهزة المختصة لمراجعة حالة الطوارئ والإبقاء على بعض البنود الخاصة بحالة الاقتصاد وغيره، مما يساعد على تهيئة المناخ للحوار.
وأضاف البرهان: "نسمع أحاديث عن وحدة قوى الثورة ونحن سعيدون بذلك لأنه يساعد على سرعة التوافق".
يذكرأن، أكد رئيس مجلس السيادة السودانى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ضرورة الاهتمام بتطوير المنتخبات الوطنية الرياضية التي تحمل لواء السودان وتمثله فى المنافسات الخارجية.
جاء ذلك خلال لقاءه وفد اتحاد كرة القدم السودانى، برئاسة معتصم جعفر، رئيس الاتحاد ونوابه.
واستعرض البرهان مجمل القضايا التي تقف عائقا أمام تطور قطاع كرة القدم فى السودان، خاصة فيما يتعلق بالاهتمام بالبنية الأساسية لممارسة كرة القدم، وفق الاشتراطات والمواصفات المعتمدة من قبل الاتحاديين الدولى والأفريقى.
وقال رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم- فى تصريح صحفى- إن اللقاء أكد ضرورة الاهتمام بالمنتخبات الوطنية وتطويرها على كافة المستويات، متطرقا لجهود استكمال منشآت المدينة الرياضية بالسودان.