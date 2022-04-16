شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رواد فضاء صينيون يغادرون وحدة لمحطة فضاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال التلفزيون الرسمي الصيني اليوم السبت أن ثلاثة رواد فضاء صينيين غادروا وحدة رئيسية تابعة لمحطة فضاء اليوم السبت على متن مركبة فضائية متجهة إلى الأرض، ليكملوا بذلك خامس مهمة من بين 11 مهمة لازمة لإنهاء أول محطة فضاء صينية بحلول نهاية العام.

