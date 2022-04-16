بالأرقام.. ارتفاع قياسي لأرباح صناع المحتوى في شبكة "VK" الروسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن القائمون على شبكة "VK" الروسية للتواصل الاجتماعي أن الأرباح، التي يجنيها صناع المحتوى في الشبكة، ازدادت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وفق "روسيا اليوم".



وتبعا للقائمين على الشبكة، فإن الإحصائيات بينت أن نسبة متوسط أرباح المدونين وصناع المحتوى في "VK" بشكل عام ازدادت بنسبة 293% في نهاية مارس الفائت، أي أنها تضاعفت 4 مرات تقريبا.

وأظهرت الإحصائيات أيضا أن أرباح صناع المحتوى المشاركين في برنامج "الشراكة" مع شبكة "VK" نمت أيضا بمعدل 107%، فيما ازداد معدل الأرباح الأسبوعية للمدونين في منصة التسويق التابعة للشبكة بمعدل 54 % أيضا.

وكان القائمون على "VK" منذ مدة قد أعلنوا أن الشبكة ستتخلى عن نسبها من الأرباح، التي تجنى عبر عدة منصات تابعة لها، وستمنح هذه الأرباح كاملة للمدونين وصناع المحتوى ضمن إطار برنامج دعم خاص سيمتد حتى العاشر من الشهر الجاري، لكن تقرر فيما بعد تمديد العمل في هذا البرنامج حتى نهاية الشهر.

وكانت "VK" قد أشارت مؤخرا إلى أن جمهور شبكتها وصل في مارس الفائت إلى أكثر من 100 مليون شخص، وذلك بعد أن انضم إليها أكثر من 3 ملايين شخص عقب حجب بعض شبكات التواصل الاجتماعي في روسيا.