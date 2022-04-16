شركة أبل تعمل على وحدة تحكم جديدة بالألعاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

تستعد شركة أبل لاستكشاف مكانة أخرى في السوق في صناعة الألعاب من خلال صناعة أجهزة التحكم بألعاب الفيديو.



وتحمل أحدث براءة اختراع من أبل عنوان "ملحق ألعاب قابل للإلحاق مغناطيسياً"، وقد تم تقديمها مرة أخرى في 27 أغسطس (آب) 2021. وتم منح براءة الاختراع لشركة أبل من قبل مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي ومكتب براءات الاختراع الأوروبي في 31 مارس (آذار) 2022، مما يمهد طريقة قانونية لمجموعة من ملحقات ألعاب أبل.

ملخص براءة الاختراع ينص على "الملحقات التي يمكنها تحسين وظيفة معينة لجهاز إلكتروني، ويمكن توصيلها بسهولة بجهاز إلكتروني، ويمكن أن تكون سهلة الاستخدام، ويمكن أن يكون لها عامل شكل صغير وفعال. ويمكن أن يوفر أحد الأمثلة ملحقًا للألعاب يمكنه تحسين وظيفة تشغيل الألعاب لجهاز إلكتروني، مثل الهاتف أو الجهاز اللوحي أو أي جهاز كمبيوتر آخر. ويمكن أن يوفر ملحق الألعاب هذا واجهة مادية للتحكم في أنشطة اللعبة على الجهاز الإلكتروني بحيث تظل شاشة الجهاز الإلكتروني على الأقل بدون عائق إلى حد كبير أثناء اللعب".

وإذا ألقينا نظرة على الرسومات في أوراق براءات الاختراع، فمن الواضح أن أبل تستكشف العديد من التصميمات المختلفة. وهناك إصدار يشبه وحدات التحكم Joy-Conالتي يتم إرفاقها بجوانب وحدة تحكم نينتيندو سويتش. و سيعمل هذا الإصدار من وحدة تحكم ألعاب أبل مع أجهزة آي فون وآيباد في الاتجاهين الأفقي والعمودي.

التصميم الثاني يشبه الغلاف الذي يتضمن وحدة تحكم، ويحتوي أيضًا على شاشة صغيرة في المنتصف، بين أزرار الأجهزة. وتتصور أبل أن اللاعبين يستخدمون هذه الشاشة الأصغر للكتابة أثناء اللعب، مما يلغي الحاجة إلى استخدام لوحة المفاتيح الافتراضية على الهاتف نفسه ، وبالتالي توفير مساحة الشاشة للألعاب.

ستكون هذه الشاشة الثانية أيضاً قادرة على إظهار محتوى إضافي في اللعبة - مثل الإحصائيات والمقاييس الحيوية المختلفة، وستعمل أيضًا كعناصر تحكم إضافية باللمس عند الحاجة.

الإصدار الثالث عبارة عن وحدة تحكم ألعاب تقليدية منفصلة تمامًا تشبه وحدة تحكم بلاي ستيشن أو إكس بوكس. و هناك عدة إصدارات من وحدة التحكم هذه ، أحدها يحتوي أيضًا على شاشة عرض متكاملة، بحسب موقع فون أرينا.