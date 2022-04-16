شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المصالحة الروسى: الدفاعات السورية أسقطت واحدا من الصاروخين الإسرائيليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا أن الدفاع الجوي السوري أسقط صاروخا واحدا من الصاروخين الموجهين اللذين أطلقهما الطيران الإسرائيلي على دمشق يوم الخميس.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء البحري أوليغ جورافلوف، في بيان له يوم الجمعة، إن "مقاتلتين تكتيكيتين للقوات الجوية الإسرائيلية من نوع "إف-16" قامتا بين الساعة 23:03 و23:10 يوم 14 أبريل، انطلاقا من أجواء الجولان، بتوجيه ضربة بصاروخين موجهين على مواقع في ريف دمشق".

وأضاف أن قوات الدفاع الجوي السورية أسقطت صاروخا واحدا بنظام "بوك إم 2 أيه" الصاروخي الروسي الصنع.

وأكد أن الضربة أسفرت عن إلحاق أضرار بمستودع، دون وقوع أي خسائر بشرية في صفوف العسكريين السوريين والروس.