تطبيق تيك توك يختبر ميزة "عدم الإعجاب" للتعليقات المسيئة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

تختبر شركة تيك توك زر "عدم الإعجاب" الذي سيسمح للمستخدمين بالإبلاغ عن التعليقات التي يعتقدون أنها "غير ملائمة”. صُممت الميزة لمساعدة الأعضاء على البقاء مسيطرين على تفاعلاتهم.



سيكون الزر ميزة خاصة، لن يراه سوى الشخص الذي قام بتسجيل عدم الإعجاب. وقد أظهرت لقطة شاشة تويتر شاركها موقع “إن غادجيت”، رمز "عدم الإعجاب" بجوار الرسائل، مع عدم وجود عداد يشير إلى عدد مرات عدم الإعجاب بالتعليق.

وأضاف تيك توك أنه سيحدد ما إذا كان سيتم طرح الميزة على نطاق واسع "في الأسابيع المقبلة. وستضيف هذه الميزة عاملاً جديداً لأعضاء تيك توك للمساعدة في إبقاء قسم التعليقات تحت السيطرة ومكاناً للمشاركة الحقيقية.

وتقوم شركة الوسائط الاجتماعية أيضاً بتجربة ميزة أخرى توجه منشئي المحتوى الذين لديهم نسبة عالية من التعليقات السلبية إلى ميزات تصفية التعليقات والحظر الجماعي والحذف.

وكان تيك توك قالت العالم الماضي، إنها حسنت تصفية المحتوى الذي ينتهك معايير المجتمع، بما في ذلك إزالة المزيد من المقاطع التي تروج للتنمر والتطرف العنيف والأفعال الخطيرة قبل أن يشاهدها أي شخص.

يمكن لمنشئي تيك توك تحديد من سيسمحون بالتعليق على مقاطعهم، عبر ثلاث خيارات: الجميع، لا أحد أو الأصدقاء فقط الذين يتابعونهم. يمكنهم أيضًا تصفية التعليقات أو حظر التعليقات التي تتضمن كلمات رئيسية محددة، وفق ما أورد موقع “سي نت”