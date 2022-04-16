تعرف على عوامل ترفع خطر الإصابة بالرجفان الأذيني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قالت مؤسسة القلب الألمانية إن الرجفان الأذيني من اضطرابات نظم القلب الشائعة، موضحة أنه ينجم عن انتقال عشوائي للشارة الناقلة في حجرتي الأذينين في القلب، ما يخل بالوظيفة الانقباضية للأذين، فيظهر ذلك على جدار الأذينين، الذين يرجفان بدل الانقباض معاً بشكل منتظم.



وأوضحت المؤسسة أن أسباب الإصابة به، أمراض القلب التاجية، والأزمة القلبية، وارتفاع ضغط الدم، والسكري، وفرط نشاط الغدة الدرقية، أما عوامل الخطورة فهي التدخين، وشرب الخمر، والسِمنة، وانقطاع النفس أثناء النوم.

وتتمثل الأعراض في سرعة ضربات القلب بمعدل 120 إلى 160 دقة واضطراب ضربات القلب وضيق التنفس وقصر النفس والدوار والشعور بالإنهاك والإعياء.

ويجب استشارة الطبيب للعلاج في الوقت المناسب، بالأدوية مثل حاصرات بيتا، أوالأجهزة مثل مُزيل الرجفان، علماً أن إهمال العلاج يرفع خطر الإصابة بقصور القلب، والسكتة الدماغية.