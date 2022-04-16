تعرف على الوقت الذي يستمر تأثير القهوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

الكافيين مادة محفّزة للجهاز العصبي. فهو يزيد اليقظة ومستويات الطاقة، وتبلغ مستويات الكافيين ذروتها في الدم خلال حوالي 15 إلى 45 دقيقة من الاستهلاك.



ويشعر كل شخص بتأثير الكافيين بشكل مختلف، وينبغي على الحوامل، ومن يجدون صعوبة في النوم توخي الحذر بشأن كمية الكافيين التي يتناولونها، وتوقيت تناوله، فقد يرغبون تجنّبه تماماً.

متى ينتهي تأثير الكافيين؟

يبلغ عمر النصف للكافيين حوالي 5 ساعات. فالشخص الذي يستهلك 40 ملغم من الكافيين سيكون لديه 20 ملغم متبقية في جسمه بعد 5 ساعات.

ولا يوجد حد زمني محدد لتأثير الكافيين، حيث تعتمد المدة على الجرعة والعوامل الشخصية، بما في ذلك العمر، ووزن الجسم، ومدى حساسية الشخص للكافيين.

وتحتوي منتجات كثيرة على الكافيين، ويمكنك التعرّف على كميته في بعضها:

القهوة: 95 ملغم.

إسبرسو: 64 ملغم.

الشاي: 47 ملغم.

علبة الصودا: 45 ملغم.

مشروب الطاقة: 158 ملغم.

قالب شوكولا الحليب: 9 ملغم.

ويمكن لمعظم البالغين أن يستهلكوا بأمان 200- إلى 00 ملغم يومياً، وقد يؤدي تجاوز هذا المقدار إلى مشاكل في النوم. أما من لديهم حساسية للكافيين فعليهم توخي الحذر لأنه يوجد في منتجات عديدة.

من ناحية أخرى، يؤدي شرب المزيد من القهوة لدى البعض إلى تعوّد الجسم على الكافيين، ما يضعف تأثيره، ويزيد الحاجة إلى استهلاكه أكثر مع الوقت.