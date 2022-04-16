فايزر تكشف أن الجرعة التنشيطية من لقاح كوميرناتي فعالة بالنسبة للأطفال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أبريل 2022

قالت فايزر-بيونتك إنه لقاحها أدى إلى إنتاج رد فعل مناعي قوي لدى الاطفال.



وأعلنت الشركتان عن النتائج الايجابية في المرحلة الثانية من ثلاث مرات لتقييم اللقاح "كوميرناتي" كجرعة تنشيطية لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 و 11 عاماً لحمايتهم من فيروس كورونا.

وخلال المرحلة الثانية من الدراسة، تم تحليل بيانات من 140 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً تلقوا جرعة تنشيطية من لقاح كوميرناتي، أظهرت زيادة الأجسام المضادية التحييدية بواقع ستة أضعاف.

وتعتزم شركتا فايزر وبيونتك التقدم بطلب للحصول على موافقة طارئة لإعطاء الأطفال جرعة تنشيطية في الولايات المتحدة خلال الايام المقبلة.