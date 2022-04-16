باحثون: الليثيوم مضاد لشيخوخة الكلى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

اشتهر الليثيوم في علاج الاضطراب ثنائي القطب، وبخصائصه المحتملة المضادة للشيخوخة، ما جعله موضع بحث من جهات عديدة. ووجدت دراسة أن جرعة منخفضة من الليثيوم يمكن أن تقمع إنزيماً شيخوخة خلايا الكلى، ويحمي وظائفها من التدهور.



واكتشف باحثون من جامعة توليدو في أوهايو أن هذه الجرعة تعمل مضاداً قوياً لشيخوخة الكلى. ويمكن الحصول عليها من شرب ماء الصنبور.

ونُشرت نتائج الدراسة أمس الخميس في "جورنال أوف كريتيكال إنفيستيغاشن" بعد دراسة تجريبية، ويُنتظر أن ينتقل البحث إلى الدراسة السريرية واسعة النطاق، قبل اعتماد الليثيوم دواءً مضاداً لشيخوخة الكلى.

وتميل وظائف الكلى إلى التراجع مع العمر بنسبة تصل إلى 50% حتى في غياب أي مرض كلوي.

وتمثل الكلى مشكلة صحية مهمة لدى كثير من المرضى المسنين، ما يزيد خطر الإصابة بالفشل الكلوي، وتعقيد علاج الحالات الطبية الأخرى المرتبطة بالشيخوخة.