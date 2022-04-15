شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تستنكر اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت ‏وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لإقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين فجر اليوم الجمعة والذي أسفر عن إصابة و اعتقال المئات من الأبرياء.وفق وكالة الأنباء الكويتية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الاعتداءات تعد تصعيدا خطيرا وانتهاكاً صارخاً لكافة المواثيق والقرارات الدولية ومدعاة لتغذية التطرف والعنف وتقويض إستقرار المنطقة.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في توفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق و الأماكن المقدسة ولجم الاعتداءات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية