شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يندد باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية المسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية المسجد الأقصى وانتهاك حرمته والاعتداء على المصلين. وفق بيان لحكومة لبنان.

وقال ميقاتى: "ليست المرة الأولى التي تنتهك فيها قوات الاحتلال مقدساتنا، وتعتدي على المسجد الأقصى والمصلين فيه في يوم الجمعة المبارك، أمام أعين العالم الساكت على جريمة متمادية تهدف الى تغيير وجه القدس العربي وفرض امر واقع بقوة السلاح والغطرسة، إلا ان مسار التاريخ لا يمكن ان يحقق للغاصب المحتل مبتغاه، وسيبقى المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. وإذا كان للباطل جولة فللحق ألف جولة".