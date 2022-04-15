شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية السعودية والبحرين يبحثان مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير خارجية السعودية، بمطار الملك خالد الدولي في الرياض، اليوم، وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني. وفق" سبق".

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون السعودي البحريني في شتى الجوانب لتحقيق مزيدٍ من الإنجازات الثنائية للبلدين الشقيقين، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.