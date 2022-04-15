"واتس آب" يتيح التفاعل مع الرسائل بالرموز التعبيرية "إيموجي"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 أبريل 2022

أعلن تطبيق ”واتس آب“ أنه أضاف ميزة ردود الفعل التعبيرية ”إيموجي“ emoji إلى الدردشة، مما يتيح للمستخدمين التعبير عن مشاعرهم تجاه رسالة دون الحاجة إلى إرسال رمز تعبيري فردي كرسالة، بحسب موقع ”ذي فيرج“ التقني.



وعلى الرغم من أن الشركة أعلنت عن ردود فعل إلى جانب ميزة المجتمعات الجديدة الخاصة بها، قال جوشوا بريكمان المتحدث باسم شركة ميتا Meta مالكة ”واتس آب“ إن ردود الفعل ستكون متاحة في جميع الدردشات عند إطلاقها، ”قريبًا“.

وستكون الميزة محدودة نسبيًا في البداية من حيث الرموز المقدمة، مما يتيح للمستخدم فقط التفاعل باستخدام ستة رموز تعبيرية، وهو أمر لا يرى فيه خبراء التقنية أي مشكلة، لأنه على الرغم من ذلك فقد اختار ”واتس آب“ معظم الرموز المهمة، برأي البعض.

من جهته، قال ويل كاثكارت رئيس ”واتس آب“ إن التطبيق سيدعم ”جميع الرموز التعبيرية وألوان البشرة“ في المستقبل.

يشار إلى أن ميزة التفاعل والرد على الرسائل من خلال الرموز التعبيرية متوفرة في تطبيقات مثل Slack أو Telegram التي حصلت عليها قبل بضعة أشهر فقط.

وأعلنت الشركة أيضًا أنها ستسمح للمستخدمين بمشاركة ملفات أكبر بكثير، مع تحديد الحد الأقصى لحجم الملف عند 2 غيغابايت، بزيادة من 100 ميغابايت.

تزامن ذلك مع إعلان شركة ”واتس آب“ عن اختبار خاصية جديدة أطلقت عليها وصف (مجتمعات)، تستهدف تنظيم المجموعات في هياكل أكبر بحيث يمكن استخدامها في أماكن العمل والمدارس.

وقال كاثكارت إن الخاصية ستجمع المجموعات، التي تضم بحد أقصى 256 مستخدما، تحت مظلات أكبر، حيث يمكن للمسؤولين عن إدارتها إرسال إشعارات لتجمّع يضم الآلاف.

وأضاف كاثكارت في مقابلة مع ”رويترز“ أنها ”مخصصة للمجتمعات التي أنت جزء منها بالفعل في حياتك، وتقوم باتصال خاص“، مشيرا إلى أنواع أخرى مشابهة من أطر الاتصال مثل: ”سلاك“، أو ”ميكروسوفت تيمز“.

وقال إنه لا توجد خطط حالية لفرض رسوم على الخاصية الجديدة التي يتم اختبارها بشكل تجريبي مع عدد صغير من المجتمعات العالمية، لكنه لم يستبعد توفير ”ميزات خاصة للمؤسسات“ في المستقبل.

وقالت خدمة التراسل، المشفرة بين المرسل والمستقبل ولديها نحو ملياري مستخدم، إن ميزة المجتمعات ستكون مشفرة أيضا من الطرفين.

وقال مارك زكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة ميتا في تدوينة، اليوم الخميس، إن (مجتمعات) ستعمل خلال الأشهر القادمة.

وأضاف أن ”ميتا“ ستنشئ ميزات تراسل مجتمعية لـ“فيسبوك“، و“ماسنجر“، و“إنستجرام“.