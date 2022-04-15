شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التعاون الإسلامى تدين بشدة الاعتداءات على المسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى وإغلاق بواباته، والاعتداء على المصلين داخل المسجد وفى باحاته، ما أدى إلى إصابة 152 مواطناً واعتقال المئات، معتبرة هذا التصعيد الخطير اعتداءً على مشاعر الأمة الإسلامية جمعاء، وانتهاكاً صارخاً للقرارات والمواثيق الدولية، وفقا لـ"واس".



وحملت المنظمة، الاحتلال الإسرائيلى المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار مثل هذه الجرائم والاعتداءات اليومية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، ودعت في الوقت نفسه المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، إلى التحرك من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وللأماكن المقدسة، ومنع تكرار هذه الاعتداءات الإسرائيلية التي من شأنها أن تغذي الصراع الديني والتطرف وعدم الاستقرار فى المنطقة.