شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 400 فلسطينى من داخل المصلى القبلى بالمسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال شهود عيان ومحام، اليوم الجمعة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 400 مصل من داخل المصلى القلبي في المسجد الأقصى المبارك.

وقال أحد المُحامين، وهو شاهد على الواقعة،إن شرطة الاحتلال نقلت المُعتقلين بواسطة حافلات إلى أحد مراكزها.

كانت قوات الاحتلال اقتحمت باحات الأقصى عقب صلاة فجر اليوم الجمعة، وأطلقت وابلا من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية المغلفة بالمطاط تجاه المصلين، ما أدى إلى إصابة أكثر من 153 مصليًا، بينهم اثنان في حالة خطرة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس إنه تم تخصيص مُستشفى ميدانيًا داخل الأقصى ، وأوضحت أن طواقمها تعاملت مع أكثر من 153 إصابة، بينها مسعفون وصحفيون، مُشيرة إلى أن معظم الاصابات تركزت في المناطق العلوية من الجسم، فيما تم نقل سبع وعشرين إصابة الى مستشفيات القدس .